Трампа бьют его сторонники

Трампа бьют его сторонники30
- Алексей Голобуцкий
- 11.04.2026, 10:16
- 10,598
Кто бы мог себе представить это год-полтора назад.
Марджори Тейлор Грин о Трампе: «Каждый член его администрации, называющий себя христианином, должен преклонить колени и просить прощения у Бога, перестать поклоняться президенту и участвовать в безумии Трампа. ... Я знаю вас всех и его, и он сошел с ума, а вы все – соучастники!».
И позже сделала еще одно заявление относительно намерений Трампа уничтожить инфраструктуру Ирана: «25-я поправка!!! На Америку не сбросили ни одной бомбы. Мы не можем уничтожить целую цивилизацию» (25-я поправка устанавливает четкий механизм передачи власти в случае недееспособности президента).
Такер Карлсон назвал угрозы Трампа в адрес Ирана «отвратительными во всех отношениях». И открыто призвал политиков и военнослужащих не выполнять директивы президента, если они будут касаться массированных атак на гражданские объекты: «Не слушайте его! Нельзя убивать невинных… Это военное преступление… но, что еще важнее, это моральное преступление». Затем в монологе в своем подкасте обратился к самому Трампу: «Как ты смеешь так разговаривать со всей страной в пасхальное утро? Кем ты себя возомнил? Ты твитишь слово на «ф» в пасхальное утро!».
И кто бы мог себе представить год-полтора назад, что самые фанатичные сторонники Трампа, которые яростно агитировали за него и MAGA, когда-то прямо назовут его сумасшедшим и будут требовать лишить его власти из-за недееспособности?
Алексей Голобуцкий, «Фейсбук»