10-летняя девочка попросила NASA вернуть Плутону статус планеты

10-летняя девочка попросила NASA вернуть Плутону статус планеты21
- 11.04.2026, 10:23
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Она считает, что это сделает многих людей счастливыми.
10-летняя Каэла попросила Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) вернуть Плутону статус планеты. Об этом сообщает газета The Times of India.
В своем письме, написанном от руки, Каэла подчеркнула, что небесное тело, которое сейчас имеет статус карликовой планеты, заслуживает восстановления своего статуса.
«[Плутон] ... заслужил быть настоящей планетой. Это может сделать многих людей счастливыми», — поделилась она.
Руководитель NASA Джаред Айзекман ответил юной исследовательнице, что агентство в настоящий момент работает над этим.
В июне прошлого года международная группа астрономов из Франции, США и других стран раскрыла роль дымки в небе Плутона. Открытие меняет представление о динамике атмосферы и климата карликовой планеты.
Еще в 2015 году миссия NASA New Horizons обнаружила, что Плутон покрыт сложной многослойной дымкой, простирающейся на 300 км над поверхностью.