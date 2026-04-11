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Дефицит бюджета в Беларуси превысил 30% ВВП

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  • 11.04.2026, 10:41
  • 4,950
Дефицит бюджета в Беларуси превысил 30% ВВП

Антирекорд с 2010 года.

За исключением кризисных периодов 2020 и 2022 годов столь значимый дефицит консолидированного бюджета зафиксирован в 2025 году впервые за 25 лет, пишет сайт «Белорусы и рынок».

Это стало следствием опережающего роста расходов над доходами, поясняют экономисты проекта Macroby. Поступления в бюджет выросли примерно на 0,3 процентных пункта, а траты – на 1,5 п.п. В результате расходы составили 30,3% от ВВП, а доходы – 29,5%.

На что потратили?

Треть всех расходов консолидированного бюджета в 2025 составили ассигнования на оплату труда бюджетников. На зарплаты ушла сумма размером в 10% ВВП. Номинальная зарплата работников бюджетных организаций выросли за год почти на 18%.

Также деньги потратили на инвестиции в экономику. Инвестиций за счет бюджетных ресурсов в реальном выражении выросли за год на 15%. Власти прибегали к квазиэмиссионным схемам финансирования капитальных вложений: покупки Нацбанком облигаций правительства на вторичном рынке составили 2,3 млрд рублей.

Таким образом, бюджетная политика поддерживала избыточный спрос в экономике.

Откуда деньги приходили?

В отсутствие значимых природных ресурсов более 80% доходов белорусского бюджета обеспечивают налоги.

Среди неналоговых поступлений в бюджет в 2025 году выделяются деньги из России (в том числе, вероятно, в рамках компенсаций по обратному акцизу для белорусских НПЗ). Чистый приток текущих трансфертов сектора госуправления достиг 1,8% ВВП – сопоставимый уровень поступлений за последние десять лет был отмечен только в 2018 году, когда функционировала схема «перетаможки» российской нефти. Таким образом, зависимость белорусского бюджета от российских трансфертов увеличивается.

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