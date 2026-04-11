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Вэнс перед переговорами сделал жесткое предупреждение Ирану

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  • 11.04.2026, 10:51
  • 13,410
Вэнс перед переговорами сделал жесткое предупреждение Ирану
Джей Ди Вэнс

Дональд Трамп дал делегации четкие указания.

Перед полетом в Пакистан вице-президент США Джей Ди Вэнс, возглавляющий американскую делегацию для переговоров с Ираном, заявил: «Если иранцы хотят вести переговоры честно, мы готовы протянуть открытую руку. Если они попытаются играть с нами, они увидят, что переговорная команда [США] на это плохо реагирует», пишет Bild.

По словам Вэнса, Дональд Трамп дал делегации «довольно четкие указания» насчет того, как должны проходить переговоры. Деталей вице-президент не раскрыл и на вопросы журналистов не ответил, однако выразил надежду на позитивный исход.

После этого сам Трамп пригрозил Ирану новыми масштабными ударами в интервью New York Post: «Мы загружаем корабли лучшими боеприпасами, лучшим оружием, когда-либо созданным — даже лучше того, которое мы уже использовали. Если мы не достигнем сделки, мы его применим. И мы применим его очень эффективно».

Президент США назвал это «перезапуском» военной операции. В Truth Social он написал большими буквами: «САМЫЙ МОЩНЫЙ ПЕРЕЗАПУСК В МИРЕ!»

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