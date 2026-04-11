Вэнс перед переговорами сделал жесткое предупреждение Ирану 18 11.04.2026, 10:51

13,410

Джей Ди Вэнс

Дональд Трамп дал делегации четкие указания.

Перед полетом в Пакистан вице-президент США Джей Ди Вэнс, возглавляющий американскую делегацию для переговоров с Ираном, заявил: «Если иранцы хотят вести переговоры честно, мы готовы протянуть открытую руку. Если они попытаются играть с нами, они увидят, что переговорная команда [США] на это плохо реагирует», пишет Bild.

По словам Вэнса, Дональд Трамп дал делегации «довольно четкие указания» насчет того, как должны проходить переговоры. Деталей вице-президент не раскрыл и на вопросы журналистов не ответил, однако выразил надежду на позитивный исход.

После этого сам Трамп пригрозил Ирану новыми масштабными ударами в интервью New York Post: «Мы загружаем корабли лучшими боеприпасами, лучшим оружием, когда-либо созданным — даже лучше того, которое мы уже использовали. Если мы не достигнем сделки, мы его применим. И мы применим его очень эффективно».

Президент США назвал это «перезапуском» военной операции. В Truth Social он написал большими буквами: «САМЫЙ МОЩНЫЙ ПЕРЕЗАПУСК В МИРЕ!»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com