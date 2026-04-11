СМИ рассказали, в каком состоянии сейчас Моджтаба Хаменеи 1 11.04.2026, 11:14

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Моджтаба Хаменеи

Иранский лидер не появляется на публике.

Близкие к окружению верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи сообщают, что он получил серьезные и обезображивающие травмы в результате авиаудара в начале конфликта. Об этом пишет Reuters.

По информации собеседников, удар пришелся по его резиденции в Тегеран. В результате Хаменеи получил тяжелые ранения лица и ног, при этом некоторые источники не исключают, что он мог лишиться одной ноги.

Несмотря на это, утверждается, что 56-летний лидер сохраняет ясность мышления и продолжает исполнять свои обязанности дистанционно — участвует в совещаниях по аудиосвязи и оказывает влияние на ключевые решения, включая вопросы войны и переговоров с США.

Официальный представитель Ирана при ООН не ответил на запросы о состоянии здоровья Хаменеи. С момента его назначения 8 марта, после гибели его отца — Али Хаменеи, не было опубликовано ни одной его фотографии или видеозаписи.

Сообщается, что характер травм частично совпадает с заявлениями американских чиновников. В частности, глава Пентагона Пит Хегсет ранее заявлял, что иранский лидер был «ранен и, вероятно, изуродован».

Сам удар произошел 28 февраля — в первый день войны между Иран, США и Израиль. В результате атаки, по данным источников, погиб не только его отец, но и другие члены семьи.

Эксперты отмечают, что даже без учета травм позиции нового лидера остаются не до конца укрепленными. Аналитик Алекс Ватанка считает, что Хаменеи пока не обладает тем уровнем власти, который был у его отца, и на ее укрепление могут уйти годы.

Фактически ключевую роль в принятии стратегических решений сейчас играет Корпус стражей исламской революции, который, по оценкам, помог новому лидеру закрепиться у власти.

Отсутствие Хаменеи в публичном пространстве вызвало волну слухов в соцсетях. Пользователи активно распространяют мемы с вопросом «Где Моджтаба?», указывая на неопределенность вокруг его состояния и местонахождения.

В то же время сторонники властей считают такую закрытость оправданной — из-за угрозы новых ударов со стороны США и Израиля.

По данным источников, первые публичные появления или фотографии лидера могут появиться лишь через несколько месяцев — в зависимости от состояния его здоровья и уровня безопасности.

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