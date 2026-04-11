Ивонке Сурвилле — 90 лет

Ивонке Сурвилле — 90 лет5
- 11.04.2026, 11:25
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Председатель Рады БНР отмечает юбилей.
11 апреля исполняется 90 лет белорусской общественно-политической деятельнице и председателю Рады Белорусской Народной Республики Ивонке Сурвилле.
Ивонка Сурвилла (девичья фамилия – Шиманец) родилась в 1936 году в Столбцах. В 1944 году уехала из Беларуси вместе с родителями. Отец Ивонки, Владимир Шиманец, был министром финансов в правительстве БНР времен Николая Абрамчика.
Она жила во Франции, Дании, Испании, а сейчас живет в Канаде.
Обучалась в Высшей художественной школе в Париже. В 1959 году окончила лингвистический факультет Сорбонского университета. Кроме родного языка, владеет еще восемью: французским, испанским, английским, немецким, датским, латинским, норвежским и польским.
В 1959-65 годах работала в белорусской редакции испанского национального радио, преподавала французский язык во Французском институте в Мадриде.
С 1969 по 1996 годы работала на различных должностях в Бюро переводов при федеральном правительстве Канады.
В 1974 году Ивонка Сурвилла была избрана председателем Белорусского института науки и искусства, в 1984 – в состав правления канадского этнокультурного совета.
В 1989 году вместе с другими представителями белорусской диаспоры Сурвилла основала канадский фонд помощи жертвам Чернобыля в Беларуси и была его руководителем до момента избрания в 1997 году председателем Рады БНР. В последний раз была переизбрана на эту должность в 2023 году.