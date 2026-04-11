Британия разрабатывает масштабный план подготовки к войне 2 11.04.2026, 11:31

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План охватывал не только военные меры.

Великобритания разрабатывает обновленную версию масштабного плана подготовки страны к возможному военному положению. Об этом заявил глава вооруженных сил страны Ричард Найттон в комментарии Sky News.

По его словам, новая стратегия предполагает иной подход к устойчивости государства — с учетом опыта холодной войны, но адаптированный к современным условиям, обществу и инфраструктуре.

Изначально подобная система планирования была создана еще во время Первая мировая война. Она представляла собой засекреченный комплекс документов, который регулярно обновлялся и отрабатывался. Благодаря этому Великобритания считалась одной из наиболее подготовленных к кризисам стран.

План охватывал не только военные меры, но и гражданскую сферу: предусматривал мобилизацию населения и промышленности, закрытие школ, перепрофилирование больниц, введение нормирования продуктов, а также меры по сохранению национальных ценностей.

Однако к началу 2000-х годов эта система была свернута из-за высокой стоимости.

Отвечая на вопрос о фактическом возвращении к прежним подходам, Найттон отметил, что речь действительно идет о возрождении подобных механизмов. При этом обновленный план будет направлен на защиту критически важной инфраструктуры — включая электростанции и системы водоснабжения — как от природных катастроф, так и от возможных военных угроз.

Он также подчеркнул, что гражданам важно осознавать: период относительной стабильности последних десятилетий подходит к концу. В связи с этим необходимо повышать информированность населения о рисках и о том, какую роль каждый может сыграть в обеспечении устойчивости страны и поддержке армии.

На фоне этих заявлений западные чиновники все чаще предупреждают о потенциальной угрозе со стороны Россия. В частности, заместитель главы Офиса президента Украины Павел Палиса отметил, что подобные опасения имеют основания, однако сроки и формат возможных действий будут зависеть от ресурсов России и развития ситуации в Украине.

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