Трамп заявил, что Ормузский пролив «довольно скоро откроется» 8 11.04.2026, 11:55

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США помогут его открыть другие страны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив «довольно скоро откроется». Об этом сообщает Reuters.

По словам Трампа, стратегически важный для мировых поставок нефти Ормузский пролив в ближайшее время должен возобновить полноценную работу.

«Этим проливом пользуются и другие государства. Поэтому есть страны, которые присоединяются и помогут… Это будет непросто, но, думаю, мы обеспечим его открытие довольно скоро», — сказал он журналистам.

Ранее, объявляя о договоренности с Тегераном о временном перемирии и начале переговоров, Трамп заявлял, что Иран пообещал открыть проход через Ормузский пролив. Однако на практике ситуация в регионе пока существенно не изменилась.

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