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Стало известно, когда в Беларуси потеплеет

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  • 11.04.2026, 19:57
  • 7,128
Стало известно, когда в Беларуси потеплеет

Воздух прогреется до +15°С.

Синоптики опубликовали прогноз погоды на 12—14 апреля. В воскресенье днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные осадки, ночью мокрый снег. Ночью −3…+3°С, максимальная днем +6…+12°С.

В понедельник ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, только утром и днем местами на юго-востоке страны возможны небольшие кратковременные дожди.

Ночью −4…+3°С, максимальная днем +10…+15°С.

Во вторник днем уже +12…+18°С.

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