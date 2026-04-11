Стало известно, когда в Беларуси потеплеет

Стало известно, когда в Беларуси потеплеет3
- 11.04.2026, 19:57
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Воздух прогреется до +15°С.
Синоптики опубликовали прогноз погоды на 12—14 апреля. В воскресенье днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные осадки, ночью мокрый снег. Ночью −3…+3°С, максимальная днем +6…+12°С.
В понедельник ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, только утром и днем местами на юго-востоке страны возможны небольшие кратковременные дожди.
Ночью −4…+3°С, максимальная днем +10…+15°С.
Во вторник днем уже +12…+18°С.