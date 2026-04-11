Z-пропагандисты признали ключевую проблему российского ВПК

Z-пропагандисты признали ключевую проблему российского ВПК3
- 11.04.2026, 12:21
Количество ракетных пусков из РФ будет снижаться.
В России усугубляется экономический кризис, который теперь затронул даже оборонный сектор. В стране в последние месяцы фиксируется сокращение производства ракет и ударных дронов на фоне общих бюджетных проблем. Об этом, как написал журналист Денис Казанский, говорят уже самые известные российские военные блогеры и пропагандисты, пишет «Диалог».
По их данным, количество ракетных пусков из РФ будет снижаться, а массовые атаки с применением сотен беспилотников и десятков ракет, как это неоднократно случалось ранее, становятся маловероятными.
Приоритет частично смещается в сторону ударных БПЛА как более дешевого инструмента, однако и это направление переживает определенный упадок. Казанский связывает снижение военного производства в России с экономическим давлением, в том числе санкциями. Но отдельным фактором стали украинские удары по ключевой инфраструктуре агрессора. На дистанции совокупность этих факторов показывает, что все это работает и приносит результат.