В Беларуси нашли новый гриб

В Беларуси нашли новый гриб9
- 11.04.2026, 18:21
- 11,724
Он очень редкий.
В пресс-службе национального парка «Припятский» сообщили о редкой научной находке. В августе прошлого года во время исследований в Лясковичском лесничестве учёные впервые зафиксировали в Беларуси вид, который ранее в стране не встречался, — лихенофильный гриб Arthonia molendoi.
Этот микроскопический и редкий гриб развивается не самостоятельно, а на других организмах — лишайниках. В «Припятском» его обнаружили на ксантории настенной, одном из самых распространённых лишайников в Беларуси. По словам специалистов, ближайшие известные места его обитания находятся в Литве.
Находку сделала студентка Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины Виктория Ветлина. С августа 2026 года она начнёт работу в национальном парке в качестве лихенолога. Определить вид помогла магистрантка ГГУ Ирина Болсун, а научное руководство осуществлял доктор биологических наук, профессор Андрей Цуриков.
Arthonia molendoi — это гриб, который живёт на лишайниках. Он не является съедобным и представляет интерес исключительно для научных исследований.