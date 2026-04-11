В Беларуси нашли новый гриб 9 11.04.2026, 18:21

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Он очень редкий.

В пресс-службе национального парка «Припятский» сообщили о редкой научной находке. В августе прошлого года во время исследований в Лясковичском лесничестве учёные впервые зафиксировали в Беларуси вид, который ранее в стране не встречался, — лихенофильный гриб Arthonia molendoi.

Этот микроскопический и редкий гриб развивается не самостоятельно, а на других организмах — лишайниках. В «Припятском» его обнаружили на ксантории настенной, одном из самых распространённых лишайников в Беларуси. По словам специалистов, ближайшие известные места его обитания находятся в Литве.

Находку сделала студентка Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины Виктория Ветлина. С августа 2026 года она начнёт работу в национальном парке в качестве лихенолога. Определить вид помогла магистрантка ГГУ Ирина Болсун, а научное руководство осуществлял доктор биологических наук, профессор Андрей Цуриков.

Arthonia molendoi — это гриб, который живёт на лишайниках. Он не является съедобным и представляет интерес исключительно для научных исследований.

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