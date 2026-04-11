закрыть
17 июля 2026, пятница, 14:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси нашли новый гриб

9
  • 11.04.2026, 18:21
  • 11,724
В Беларуси нашли новый гриб

Он очень редкий.

В пресс-службе национального парка «Припятский» сообщили о редкой научной находке. В августе прошлого года во время исследований в Лясковичском лесничестве учёные впервые зафиксировали в Беларуси вид, который ранее в стране не встречался, — лихенофильный гриб Arthonia molendoi.

Этот микроскопический и редкий гриб развивается не самостоятельно, а на других организмах — лишайниках. В «Припятском» его обнаружили на ксантории настенной, одном из самых распространённых лишайников в Беларуси. По словам специалистов, ближайшие известные места его обитания находятся в Литве.

Находку сделала студентка Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины Виктория Ветлина. С августа 2026 года она начнёт работу в национальном парке в качестве лихенолога. Определить вид помогла магистрантка ГГУ Ирина Болсун, а научное руководство осуществлял доктор биологических наук, профессор Андрей Цуриков.

Arthonia molendoi — это гриб, который живёт на лишайниках. Он не является съедобным и представляет интерес исключительно для научных исследований.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Есть хорошие новости из-за океана
Есть хорошие новости из-за океана Юрий Федоренко
Конец газовой сверхдержавы
Конец газовой сверхдержавы Игорь Волобуев
Си превращает Россию в гигантский Пакистан
Си превращает Россию в гигантский Пакистан Леонид Невзлин
Последний ястреб Америки
Последний ястреб Америки Виталий Портников