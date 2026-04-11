Украина получила преимущество 11.04.2026, 12:54

2,714

Киев все чаще наносит удары по ключевой энергетической инфраструктуре России.

Благодаря новому поколению беспилотников украинские силы нанесли в марте рекордное количество ударов. Основными целями стали объекты российской нефтегазовой инфраструктуры, что уже оказывает влияние на мировые цены на энергоносители, пишет Le Monde (перевод — сайт Charter97.org).

Украина впервые с начала конфликта в 2022 году, по оценкам аналитиков, опередила Россию по числу ударов по территории противника. Это стало возможным благодаря активному использованию нового поколения беспилотников, которые существенно изменили характер воздушной войны.

По данным украинских военных, в марте Россия применила более 6,4 тысячи дронов и 138 ракет, при этом около 90% беспилотников и 73% ракет были перехвачены или отклонены. Российская сторона заявляет о перехвате более 7 тысяч украинских дронов, однако независимая проверка этих данных невозможна.

Эксперты отмечают, что Киев все чаще наносит удары по ключевой энергетической инфраструктуре России, включая нефтяные и газовые объекты. Эти атаки затрагивают экспортные мощности, которые играют ключевую роль в финансировании российской экономики и военных действий.

По оценкам военных аналитиков, Россия сталкивается с нехваткой ракет противовоздушной обороны, что снижает эффективность защиты. Одновременно украинские беспилотники становятся более массовыми, малозаметными и устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы.

Некоторые российские источники признают рост эффективности украинских ударов и отмечают, что новые дроны действуют практически круглосуточно и сложнее обнаруживаются системами ПВО.

Украина, в свою очередь, активно развивает собственное производство беспилотников, что позволило перейти к регулярным дальним ударам по российской территории.

Аналитики считают, что воздушная война становится ключевым элементом конфликта, влияющим не только на военную ситуацию, но и на мировые рынки энергоносителей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com