Только две страны поддержали деньгами «Совета мира» Трампа 10 11.04.2026, 13:11

Фото: Getty Images

Общая сумма средств не достигла одного миллиарда.

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что из девяти стран, пообещавших финансирование созданного президентом США Дональд Трамп «Совета мира», реальные взносы сделали лишь ОАЭ, Марокко и сами США. Общая сумма поступивших средств, по данным агентства, не достигла 1 млрд долларов.

Речь идет о договоренностях, достигнутых на февральском заседании «Совета мира» в Вашингтоне. Тогда Трамп заявил, что ряд стран-участниц — Казахстан, Азербайджан, ОАЭ, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Узбекистан и Кувейт — обязались выделить около 7 млрд долларов на восстановление сектора Газа. США, в свою очередь, планировали добавить еще 10 млрд долларов, а ООН — 2 млрд. Средства предполагалось направить, в том числе, на работу национального комитета по управлению Газой (NCAG), который должен был получить контроль над территорией после разоружения ХАМАС.

По данным Reuters, представитель «Совета мира» Николай Младенов сообщил палестинским организациям, что на данный момент средств фактически нет. При этом в организации отвергли сообщения о нехватке финансирования, заявив, что структура действует как компактный механизм реализации проектов и привлекает капитал по мере необходимости. Там подчеркнули, что все запросы на финансирование якобы выполняются оперативно и в полном объеме.

