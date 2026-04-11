В Венгрии назревает смена власти 3 Жужанна Фазекаш

11.04.2026, 13:29

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У Орбана появился серьезный противник.

Виктор Орбан может потерпеть поражение на выборах: социологические опросы показывают, что его партия «Фидес» может получить всего треть голосов. Но приходится учитывать особенности Орбана.

Пасхальные выходные, шоссе недалеко от Будапешта. На заднем стекле проезжающей мимо машины лист бумаги формата А4 с надписью: «Еще восемь дней!» На заборах в деревнях и на многоэтажках в Будапеште висят баннеры оппозиционной партии «Тиса» с текстом: «Сейчас или никогда!», и слово «никогда» зачеркнуто. В Венгрии определенно назревает смена режима, и, пожалуй, не будет преувеличением сказать, что воскресные выборы будут решающим событием для страны.

Шансы проиграть

Впервые за 16 лет у Виктора Орбана появился серьезный соперник — Петер Мадьяр и его «Тиса». У него действительно есть шанс сменить Орбана, который критикует ЕС везде, где только может, и, по всей видимости, надеется на его распад. Орбан перешел от своих прежних павлиньих танцев во внешней политике к откровенному представлению российских интересов, иногда прямому, иногда завуалированному. Одновременно он старается создать международную сеть крайне правых, а во внутренней политике держит наготове законопроект, разрешающий действия против «финансируемых из-за рубежа» прессы и организаций гражданского общества.

В прежние времена Орбану удавалось дискредитировать соперников — коалиции, которые сначала были преимущественно леволиберальными, но к 2022 году уже стали объединять почти все оппозиционные партии. Его оружием в предвыборных кампаниях была, с одной стороны, огромная пропагандистская машина, которая преимущественно финансируется государством, а с другой стороны, чудодейственный образ врага, который он всякий раз создавал заново, чтобы сплотить вокруг себя массы.

Но пропаганда не дает эффекта в борьбе с Петером Мадьяром, который покинул «Фидес» всего два года назад. Мадьяр умело избегает ловушек, расставляемых для него правительством Орбана, не ввязываясь, например, в идеологические дебаты по поводу правительственного запрета на проведение прайда. Его главный посыл прост: он и его партия «Тиса», «не правые, не левые, а просто венгры».

На самом деле Петер Мадьяр придерживается правых взглядов, а по ключевым внешнеполитическим вопросам осторожен, а иногда даже поддерживает правительство. Его позиция напоминает позиции орбановской партии «Фидес» начала 2000-х годов, когда она еще держала курс на «гражданскую Венгрию» — по крайней мере на словах.

Есть, конечно, опасения, что партия «Тиса» будет «облегченной версией «Фидес», но сам Мадьяр обещает демонтировать систему Орбана и восстановить демократию. Он определенно отличается от Орбана в отношении к европейскому и атлантическому сотрудничеству, а кандидатка от «Тисы» на должность министра иностранных Анита Орбан (однофамилица премьера) в своей докторской диссертации предупреждала о российской угрозе.

В отличие от прошлых кампаний, большая часть оппозиции консолидировалась вокруг «Тисы» — большинство партий отказались баллотироваться в ее пользу. Из оставшихся в списке леволиберальная «Демократическая коалиция» и шуточная Партия двухвостой собаки (прославившаяся лозунгом «100% наших избирателей голосуют за нас») получат незначительную поддержку, а еще одна политическая сила, крайне правая «Наша родина» оттягивает голоса от «Фидеса», и правящая партия пытается их переубедить.

Как только стало понятно, что «Тиса» может сменить «Фидес» в качестве правящей партии, возник эффект прорвавшейся дамбы. Сперва высокопоставленный полицейский рассказал, как спецслужбы вмешались в его расследование, чтобы найти компромат на «Тису». Следом армейский капитан поделился историей едва не состоявшейся отправки венгерских военнослужащих в Чад. Эта идея пришла в голову сыну премьера Гашпару Орбану. Капитан пересказывал младшего Орбана: тот ожидал пятидесятипроцентной потери боеспособности во время миссии. «Это означает, что 50% венгерских солдат погибнут в миссии, которую он возглавит, — ужасался капитан, — Гашпар говорил, что Бог говорил с ним с небес, чтобы он пришел и спас африканских христиан».

Международный скандал разразился из-за утечки телефонных разговоров министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым: они в дружеском тоне обсуждали, как Венгрии следует помочь исключить российских олигархов из санкционного списка ЕС и россияне могли бы помочь «правильной стороне» на словацких выборах.

«Фидес» явно чувствует себя в опасности, и Орбан готов на все ради сохранения власти. Выяснилось, что руководитель аппарата орбановского правительства Антал Роган не только полностью контролировал государственную пропаганду, но и стал координатором спецслужб — и использовал их против айти-специалистов партии «Тиса». «Фидес» исторически имел тесные связи с футбольными ультрас, на сей раз на манифестациях против «Фидеса» были замечены люди в черном, отбиравшие плакаты у демонстрантов и расталкивавшие их.

Шансы сопротивляться

Стоит рассказать еще и о происшествии, которое можно, видимо, назвать «операцией под чужим флагом». Хорошо информированные источники неоднократно предупреждали, что в ходе предвыборной кампании следует ожидать провокации, и вот она: в пасхальное воскресенье вблизи трубопровода «Турецкий поток» на территории Сербии были обнаружены рюкзаки с взрывчаткой. Были опасения, что Орбан воспользуется этой находкой как предлогом для переноса выборов, но он не решился. На что он решился — так это намекнуть на то, что в истории со взрывчаткой есть украинский след, хотя сербские спецслужбы ничего подобного не заподозрили.

Главный посыл Орбана в кампании — крайнее очернение украинцев. Если верить надписям на рекламных щитах и выступлениям функционеров партии «Фидес», можно подумать, будто Украина вот-вот нападет на Венгрию. Орбан даже пытался представить дело IT-специалистов партии «Тиса» как попытку украинцев вмешаться в выборы. Во время одного из предвыборных митингов премьер-министр кричал на протестующих в манере полупьяного футбольного хулигана: «Вы толкаете украинскую тележку, а не стоите на стороне венгров. Вы хотите проукраинского правительства и хотите забрать деньги венгров в Украину!»

Независимые социологические опросы предсказывают решительную победу «Тисы» — вплоть до двух третей мест в парламенте, но могут быть и неожиданности. С одной стороны, из-за большего веса одномандатников в избирательной системе, переработанной партией «Фидес» под себя, и недавней перенарезки избирательных округов остается совершенно неясным, получит ли «Тиса» большинство, даже если выиграет голосование.

С другой, «Фидес» славится выдающимися способностями мобилизовывать сторонников, в том числе и не слишком легальными методами: за две недели до голосования вышел документальный фильм, в котором рассказывается, как типичен в сельской местности, особенно в бедных регионах, не только прямой подкуп избирателей деньгами, раздачей алкоголя и даже наркотиков, но и специфические угрозы в адрес тех, кто не хочет голосовать за «Фидес», для чего на местном уровне создаются целые сети. Многие из традиционных избирателей Орбана, безусловно, в панике, что увеличит мобилизацию.

Но даже если выборы принесут победу «Тисе», трудно прогнозировать поведение Орбана и его партии. Верные последователи Трампа, они могут придумать что-то неожиданное, скандальное, чтобы удержать власть.

Если «Фидес» это удастся или если Орбан вдруг выиграет голосование, то хорошо понятно, какой путь ждет Венгрию: его ясно указали скандалы предвыборной кампании. Орбан снова будет использовать спецслужбы в партийно-политических целях, задействовать бандитов, угрожать гражданскому обществу, максимально мешать партнерским отношениям Украины и Евросоюза и без зазрения совести служить российским интересам.

Жужанна Фазекаш, The Moscow Times

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