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Река Свислочь в Минске будет «перезапускаться»

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  • 11.04.2026, 13:38
  • 4,866
Река Свислочь в Минске будет «перезапускаться»

Из-за строительства метро.

В Минске будут «перезапускать» протекающую по белорусской столице реку Свислочь. Причина — активное строительство третьей линии Минского метрополитена, которая по планам должна дотянуться до Зеленого Луга уже в 2028 году. В строительстве (а оно идет в режиме 24/7) сразу три станции: «Парк Дружбы народов», «Комаровская», «Переспа».

При строительстве инженеры и метростроевцы сталкиваются с определенными неизбежными сложностями, в том числе связанными с прохождением водных участков.

— Создается защитный экран, чтобы мы могли работать ниже уровня воды. Готовим площадку под усиление русла реки Свислочь. Погружается шпунт, будем дальше осушать дно реки, выбирать лишний грунт, усиливать, заливать монолитную плиту, половину реки мы сейчас закрываем, выкачиваем воду, выполняем работы. Вторая половина будет открыта, потом меняем местами. То есть перезапускаем реку, — рассказал в эфире госТВ мастер участка № 8 предприятия «Минскметрострой» Александр Огер.

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