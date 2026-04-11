Зеленский предложил ЕС принять еще четыре страны 16 11.04.2026, 19:31

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Владимир Зеленский

Европа может сформировать мощный военный потенциал.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Великобритания стоит рассмотреть возможность возвращения в Европейский Союз в случае, если США решат выйти из НАТО. Об этом он сказал в подкасте The Rest is Politics, сообщает The Telegraph.

По словам Зеленского, при таком развитии событий европейская безопасность должна будет опираться на усиленный Евросоюз, поскольку существующей модели будет недостаточно.

Он предложил расширить ЕС за счет ряда стран, включая Украина, Великобританию, Турция и Норвегия. По его мнению, в таком составе объединение сможет сформировать мощный военный потенциал, превосходящий возможности Россия, и обеспечить контроль над морским, воздушным и наземным пространством.

Президент также подчеркнул, что на фоне роста угроз Европа должна брать на себя больше ответственности за собственную безопасность.

«Европа должна в первую очередь думать о безопасности — о том, как сохранить свою жизнь, историю и независимость», — отметил Зеленский.

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