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Украина вернула из российского плена 175 военнослужащих

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  • 11.04.2026, 14:08
  • 3,670
Украина вернула из российского плена 175 военнослужащих

Большинство из них были в плену с 2022 года.

Украина и страна-агрессор Россия в субботу, 11 апреля, провели обмен военнопленными. В Украину вернулись 175 военных, сообщил президент Владимир Зеленский.

Домой вернулись военные ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, а также семеро гражданских украинцев, уточнил Зеленский.

Большинство из тех, кого обменяли — были в плену с 2022 года. Они защищали Мариуполь, Чернобыльскую АЭС, воевали на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском и Курском направлениях.

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