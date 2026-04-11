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Белорусов предупредили о «пасхальных открытках»

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  • 11.04.2026, 14:21
  • 8,444
Белорусов предупредили о «пасхальных открытках»

Новая мошенническая схема.

Перед Пасхой мошенники активизировались и начали массово рассылать в мессенджерах «праздничные открытки» — яркие изображения с поздравлениями, которые выглядят как сообщения от знакомых. Как предупреждает «ИнфоИнспекция», многие пользователи открывают такие ссылки не задумываясь — и именно в этом кроется риск.

После перехода по ссылке возможны разные сценарии: злоумышленники могут попытаться получить личные данные, выманить конфиденциальную информацию или незаметно установить вредоносное программное обеспечение.

Подобные схемы особенно эффективны в праздничные периоды, когда люди теряют бдительность. Чаще всего такие рассылки распространяются перед Пасхой, Новым годом и 8 Марта.

Чтобы не стать жертвой мошенников, специалисты советуют придерживаться простого правила — не переходить по ссылкам из поздравительных сообщений, даже если они пришли якобы от знакомых.

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