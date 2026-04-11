Клетки животных научили «питаться» светом 11.04.2026, 15:05

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Как это возможно?

Исследователи из Медицинской школы Чжэцзянского университета разработали метод, который позволяет клеткам животных получать энергию напрямую от света. Они взяли тилакоидные мембраны из хлоропластов растений и измельчили их до наночастиц размером около 130 нм. В природе эти структуры улавливают солнечный свет и превращают его в химическую энергию — молекулы АТФ и NADPH, пишет «Хайтек».

Главная проблема заключалась в иммунном ответе. Организм млекопитающих атакует чужеродные растительные компоненты. Ученые обманули защитную систему: они покрыли наночастицы фрагментами клеточных мембран тех же животных. «Камуфляж» позволил вводить тилакоиды прямо в пораженные ткани, например в межпозвоночные диски подопытных крыс и кроликов.

Без света частицы остаются неактивными. При освещении они запускают фотосинтез глубоко внутри организма. Для этого исследователи имплантировали беспроводные LED‑устройства, которые управляются со смартфона. Свет восстанавливал нарушенные связи между митохондриями, нормализовал уровень кальция, повышал проницаемость мембран и обеспечивал больные клетки дополнительной энергией.

Авторы называют подход концептуально новой терапией на основе природных фотосинтетических систем. Технология открывает перспективы для лечения возрастных патологий и заболеваний глубоких тканей. Проблему проникновения света в организм уже частично решили. Исследователи готовятся к дальнейшим испытаниям на людях.

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