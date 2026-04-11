Стало известно, почему Иран не открыл Ормузский пролив

Стало известно, почему Иран не открыл Ормузский пролив5
- 11.04.2026, 15:12
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Это усложняет ситуацию на переговорах.
Иран не смог выполнить требования президента США Дональда Трампа о немедленном разблокировании Ормузского пролива, потому что не нашел все мины, которые там установил.
Об этом написало 10 апреля The New York Times со ссылкой на слова американских чиновников.
Поскольку мины не найдены, их невозможно обезвредить, а потому полное открытие пролива откладывается, заявили собеседники издания.
NYT отметило, что это усложняет и ситуацию на переговорах американской и иранской делегаций, которые должны состояться в Пакистане.