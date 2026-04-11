Под Варшавой нашли метеозонд из Беларуси 3 11.04.2026, 15:17

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Однако ни пакета с контрабандой, ни GPS-устройства, ни SIM-карты при шаре не было.

В польской деревне Духнув местный житель обнаружил в лесу неизвестный объект, похожий на метеозонд. Об этом сообщает RMF FM.

На место прибыли полицейские, которые оцепили территорию и провели проверку с участием пиротехников. По итогам осмотра выяснилось, что найденный предмет не представляет опасности для окружающих.

По предварительной информации, речь может идти о метеорологическом шаре, который использовался для контрабанды сигарет из Беларусь. Однако при обследовании рядом не обнаружили ни самих сигарет, ни GPS-трекера, ни SIM-карты, которые обычно применяются в подобных схемах.

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