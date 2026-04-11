Благодатный огонь сошел в Иерусалиме 14 11.04.2026, 21:54

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Его доставят в Беларусь пасхальным утром.

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь.

Согласно православной традиции, Благодатный огонь ежегодно появляется в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Его вынос из Кувуклии (часовни над Гробом Господним) символизирует Воскресение Христа — выход «Света истинного» из гроба.

Служба транслируется по всему миру, а сам огонь специальными авиарейсами ежегодно доставляется во многие страны, включая Беларусь.

Сообщается, что завтра, на православную Пасху, его доставят в Беларусь.

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