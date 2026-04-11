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В США представили проект триумфальной арки Трампа в Вашингтоне

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  • 11.04.2026, 15:36
  • 7,658
В США представили проект триумфальной арки Трампа в Вашингтоне

Высота арки — 76 метров.

Администрация президента США Дональда Трампа представила Комиссии по изобразительному искусству (CFA) проект 76-метровой триумфальной арки, которая должна появиться на мемориальной развязке возле Арлингтонского мемориального моста в Вашингтоне, сообщает The New York Times.

Комиссия рассмотрит проект на своем заседании на следующей неделе.

Трамп предложил построить арку, которая будет возвышаться на кольцевой развязке в Вашингтоне на противоположном берегу реки от Мемориала Линкольна, как способ отпраздновать 250-летие Америки и укрепить свое наследие как президента.

На визуализациях арка изображена с двумя орлами и золотым крылатым ангелом на вершине, что в некоторой степени напоминает Триумфальную арку в Париже. С одной стороны над аркой видны слова One Nation Under God (Одна нация под Божьим покровом), а с другой – Liberty and Justice for All (Свобода и справедливость для всех).

Трамп продемонстрировал макеты предлагаемой арки в октябре прошлого года на ужине по сбору средств, посвященном еще одному из его проектов по изменению облика Вашингтона – запланированному бальному залу Белого дома стоимостью 400 миллионов долларов.

Президент тогда говорил, что ангел на вершине макетов – это Статуя Свободы.

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