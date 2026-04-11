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Как победить в современной войне

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  • 11.04.2026, 15:39
  • 3,026
Как победить в современной войне

Решающим фактором становится не технология, а масштаб производства.

Военные конфликты последних лет заставляют западные страны пересматривать ключевые принципы оборонной стратегии. Если раньше считалось, что технологическое превосходство гарантирует победу, то опыт Украины и других конфликтов показывает обратное — решающим фактором становится способность быстро производить и восполнять вооружения, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Аналитики отмечают, что современная война все меньше определяется качеством отдельных высокоточных систем и все больше зависит от их количества и устойчивости поставок. Дорогие и сложные вооружения эффективны, но их производство ограничено, а потери восполняются медленно.

На этом фоне массовые и относительно дешевые системы, прежде всего беспилотники, меняют характер боевых действий. Украина, например, наращивает производство дронов до миллионов единиц в год, что значительно превышает возможности стран НАТО.

Похожая тенденция наблюдается и в других конфликтах. В ходе боевых действий на Ближнем Востоке даже продолжительные удары не приводят к полному уничтожению военного потенциала противника, поскольку тот опирается на системы, рассчитанные на массовое производство и быстрое восстановление.

Эксперты подчеркивают, что западная модель вооруженных сил исторически ориентировалась на точность, технологичность и эффективность отдельных платформ. Однако в условиях затяжной войны этого оказывается недостаточно.

Ключевой вызов для НАТО сегодня — способность вести длительные операции без истощения запасов вооружений. Это требует перестройки оборонной промышленности: увеличения производственных мощностей, устойчивых цепочек поставок и гибких систем ремонта и замены техники.

При этом речь не идет об отказе от высокотехнологичного оружия. Однако его эффективность теряет значение без возможности масштабного воспроизводства.

Таким образом, современные конфликты все больше превращаются в соревнование экономик и промышленного потенциала. Побеждает не тот, у кого самое совершенное оружие, а тот, кто способен дольше его производить и использовать.

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