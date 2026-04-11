«Лукашенко сдадут на следующий день»7
- 11.04.2026, 21:38
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Его холуям — грош цена.
Лукашенко сравнили с поздним Брежневым, заявив, что мысли и высказывания правителя слизаны с методичек для советских политруков.
Читатели сайта Charter97.org в комментариях отреагировали на это. Приводим некоторые из них:
«Два ушлёпка - Карлик и Плешивый. Вся беда от них».
«Про мундир - класс. Ещё про шпица забыли. Он в каком звании и где его мундир?»
«Нашли с кем сравнивать. Его уровень - Швондер».
«Чтобы деньги, что украл у людей. вылезли тебе кровью».
«Великий картофельный вояка только языком плявузгаць умеет. Его потешной армии с дырявыми трусами и ее трусливому «главнокомандующему» грош цена. Сдадут его генералы на следующий день».
«При Брежневе его в психушку сдали бы!»