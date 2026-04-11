«Лукашенко сдадут на следующий день» 7 11.04.2026, 21:38

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Его холуям — грош цена.

Лукашенко сравнили с поздним Брежневым, заявив, что мысли и высказывания правителя слизаны с методичек для советских политруков.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях отреагировали на это. Приводим некоторые из них:

«Два ушлёпка - Карлик и Плешивый. Вся беда от них».

«Про мундир - класс. Ещё про шпица забыли. Он в каком звании и где его мундир?»

«Нашли с кем сравнивать. Его уровень - Швондер».

«Чтобы деньги, что украл у людей. вылезли тебе кровью».

«Великий картофельный вояка только языком плявузгаць умеет. Его потешной армии с дырявыми трусами и ее трусливому «главнокомандующему» грош цена. Сдадут его генералы на следующий день».

«При Брежневе его в психушку сдали бы!»

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