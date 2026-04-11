Из плена – домой: уникальные кадры возвращения украинских защитников 1 11.04.2026, 16:11

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Видеофакт.

Очередной обмен пленными между Украиной и РФ состоялся 11 апреля. В Украину вернулись 182 пленника, большинство из которых враг удерживал в плену 4 года.

Кадры прибытия воинов и гражданских обратно домой обнародовал президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, 11 апреля удалось вернуть 175 украинских Героев и 7 гражданских. Многих из них россияне пленили в первые дни полномасштабного вторжения.

Украине удалось вернуть бойцов нескольких структур Сил обороны, что мужественно защищали государство на разных направлениях, в частности в Мариуполе.

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