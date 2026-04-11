В Польше объявили дату запуска новой платформы для подачи на ВНЖ 3 11.04.2026, 16:16

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После этого бумажные заявления не будут принимать.

Система MOS для подачи заявлений на ВНЖ в Польше заработает 27 апреля 2026 года. Об этом сообщили в Управлении по делам иностранцев.

С этого времени через платформу можно будет подать документы на временный и постоянный побыт, а также на карту долгосрочного резидента ЕС. Заявления на так называемую карту CUKR для украинцев начнут принимать с 4 мая, пишет Most.

Как только модуль заработает, воеводские администрации (ужонды) перестанут принимать бумажные заявления, независимо от даты их отправки. Последний день, когда бумажное заявление должно поступить в госорганы, — 26 апреля. Если позже — оно не будет рассмотрено. Поэтому в Управлении по делам иностранцев советуют поторопиться тем, у кого срок легального пребывания в Польше заканчивается до 27 апреля и примерно в течение двух недель после этой даты.

Подача заявлений о выдаче карты побыту с отметкой «Ранее обладатель временной защиты» (так называемой карты CUKR) будет возможна с 4 мая 2026 года.

Какие заявления по-прежнему будут принимать в бумажной форме

Через портал MOS Вы не сможете подать заявления на получение разрешения на временное пребывание:

- с целью выполнения работы в рамках внутрикорпоративного перевода;

- для долгосрочной мобильности руководящего работника, специалиста или стажера в рамках внутрикорпоративного перевода;

- для воссоединения с семьей — в ситуации, когда иностранец, которого касается заявление, находится за пределами Польши;

- для члена семьи гражданина Республики Польша, гражданина государства-члена ЕС или гражданина Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, когда иностранец, которого касается заявление, находится за пределами Польши;

- иностранцу, ведущему семейную жизнь в понимании Конвенции о защите прав человека и основных свобод с гражданином Республики Польша, гражданином государства-члена ЕС или гражданином Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, когда иностранец, которого касается заявление, находится за пределами территории Республики Польша.

В этих случаях заявления будут по-прежнему принимать в бумажной форме.

Заявление на выдачу новой карты (обмен) по-прежнему будут приниматься в бумажном виде.

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