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На средства ЕС Орбан реализовал тысячи бессмысленных проектов

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  • 11.04.2026, 21:55
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На средства ЕС Орбан реализовал тысячи бессмысленных проектов

CNN привело примеры.

На западе Венгрии посреди полей находится кольцевой перекресток. Это развязка стоимостью 1,5 млн евро, построенная на средства ЕС. Логистический терминал и железная дорога так и не были подведены, хотя правительство Виктора Орбана обещало это сделать, когда получало средства на проект, пишет CNN (перевод - «Униан»).

Работы над кольцевой развязкой начались в течение текущего бюджетного периода ЕС, который длится до 2027 года. Планировалось, что кольцевая развязка поможет обслуживать контейнерный терминал на новой железнодорожной линии. А железная дорога, в свою очередь, должна была помочь перевозить товары с Адриатического побережья по Центральной Европе. Торжественную церемонию начала строительства железной дороги провели еще в 2021 году при участии министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярта, но за эти годы там так и не начали прокладывать железнодорожные пути.

- Спустя годы после строительства развязки железной дороги до сих пор нет. Вместо этого кольцевая развязка лежит неиспользованной в поле, ожидая, пока венгерское правительство построит железную дорогу, которая сделает ее полезной, – говорится в статье.

Критики Виктора Орбана называют этот проект символом экономической системы, построенной действующим правительством. Они говорят, что Орбан одновременно демонизировал ЕС и принимал от него средства на финансирование сомнительных проектов.

- Значительная часть этих средств поступила от инициатив, направленных на помощь более бедным, новым членам блока, многие из которых когда-то были частью Варшавского договора. Благодаря этим средствам они должны догнать своих более богатых соседей, – пишет автор.

Кольцевая развязка вблизи Залаегерсега, о которой впервые сообщил венгерский расследовательский сайт Atlatszo, является одним из десятков тысяч проектов в Венгрии, получивших финансирование от ЕС с момента прихода к власти Виктора Орбана. Тибор Наврачиш, министр регионального развития, в прошлом году заявил парламенту Венгрии, что ЕС профинансировал 52 000 проектов в стране в течение бюджетного периода 2014–2020 годов.

Директор Будапештского центра по исследованию коррупции Иштван Янош Тот сказал CNN, что кольцевая развязка является ярким примером «белого слона» – строительного проекта, который дорого стоит в строительстве и часто в обслуживании, но не представляет ценности.

Кольцевая развязка вблизи Залаегерсега – не единственный незавершенный или бесполезный проект в Венгрии, получивший финансирование от ЕС. Среди прочих называют финансирование на развитие лесов, которых на самом деле не существует в определенных проектами местах, или же «смотровую башню» для туристов высотой 1 метр.

«Критики утверждают, – пишут журналисты, – что Венгрия усеяна такими проектами, которые часто финансируются тем же учреждением, против которого выступает Орбан». Издание также привело данные организации по борьбе с коррупцией Transparency International, которая признала Венгрию самой коррумпированной страной ЕС.

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