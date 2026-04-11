Сколько куличей и яиц можно съесть на Пасху?10
- 11.04.2026, 21:28
- 5,908
Рекомендации врача.
После долгого поста на столе наконец появляются куличи, яйца и другие угощения, и удержаться бывает непросто. Но именно в этот момент, предупреждают врачи, важно знать меру.
О том, как не навредить себе в дни православной Пасхи, рассказала mlyn.by врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
Православная Пасха выпадает на 12 апреля. Именно с этого дня завершается Великий пост.
Специалист предупреждает, что резкий переход к жирной и тяжелой пище может стать стрессом для организма.
По ее словам, во время поста меняется обмен веществ, поэтому внезапное возвращение к привычному рациону нередко вызывает проблемы, особенно у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Чтобы избежать неприятных последствий, врач советует не набрасываться на праздничные блюда сразу.
Рацион лучше расширять постепенно, есть небольшими порциями и делать это регулярно, примерно каждые три часа. Начинать стоит с более легкой пищи, например, кисломолочных продуктов.
Сколько на самом деле можно
Самое интересное – это, конечно, традиционные пасхальные угощения. И здесь цифры могут разочаровать.
Безопасной порцией кулича считается всего около 100–150 граммов. Это примерно 1–2 небольших кусочка.
Яйца, несмотря на их пользу, тоже стоит ограничивать. Здоровому человеку достаточно 2–3 штук в день. Причем лучше есть их в начале приема пищи.
Тем же, у кого есть проблемы с уровнем холестерина или заболевания печени, и эту небольшую норму стоит сократить.