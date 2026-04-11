Сколько куличей и яиц можно съесть на Пасху? 10 11.04.2026, 21:28

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Рекомендации врача.

После долгого поста на столе наконец появляются куличи, яйца и другие угощения, и удержаться бывает непросто. Но именно в этот момент, предупреждают врачи, важно знать меру.

О том, как не навредить себе в дни православной Пасхи, рассказала mlyn.by врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Православная Пасха выпадает на 12 апреля. Именно с этого дня завершается Великий пост.

Специалист предупреждает, что резкий переход к жирной и тяжелой пище может стать стрессом для организма.

По ее словам, во время поста меняется обмен веществ, поэтому внезапное возвращение к привычному рациону нередко вызывает проблемы, особенно у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Чтобы избежать неприятных последствий, врач советует не набрасываться на праздничные блюда сразу.

Рацион лучше расширять постепенно, есть небольшими порциями и делать это регулярно, примерно каждые три часа. Начинать стоит с более легкой пищи, например, кисломолочных продуктов.

Сколько на самом деле можно

Самое интересное – это, конечно, традиционные пасхальные угощения. И здесь цифры могут разочаровать.

Безопасной порцией кулича считается всего около 100–150 граммов. Это примерно 1–2 небольших кусочка.

Яйца, несмотря на их пользу, тоже стоит ограничивать. Здоровому человеку достаточно 2–3 штук в день. Причем лучше есть их в начале приема пищи.

Тем же, у кого есть проблемы с уровнем холестерина или заболевания печени, и эту небольшую норму стоит сократить.

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