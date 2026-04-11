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Синоптики: К центру Минска что-то приближается

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  • 11.04.2026, 17:07
  • 9,810
Синоптики: К центру Минска что-то приближается

Данные минского метеорадара.

По данным минского метеорадара, к центру страны приближается линейная система конвективной облачности. В её зоне идут кратковременные дожди, местами с крупой. А по востоку Витебского района даже отмечались грозы.

В течение часа в Минске ожидается интенсивный кратковременный дождь, возможна крупа.

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