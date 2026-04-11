Синоптики: К центру Минска что-то приближается

По данным минского метеорадара, к центру страны приближается линейная система конвективной облачности. В её зоне идут кратковременные дожди, местами с крупой. А по востоку Витебского района даже отмечались грозы.
В течение часа в Минске ожидается интенсивный кратковременный дождь, возможна крупа.
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