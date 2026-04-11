В Будапеште более 100 тысяч человек вышли на протест против Орбана 5 11.04.2026, 17:13

6,270

Фото AP

На фоне того, как Орбан налаживал все более тесные отношения с Москвой.

Вечером в пятницу, 10 апреля, в Будапеште более 100 тысяч человек заполнили огромную площадь и прилегающие проспекты, чтобы посетить концерт с участием десятков самых популярных исполнителей Венгрии, на котором граждан призывали проголосовать в воскресенье и сместить правительство премьер-министра Виктора Орбана, сообщает AP.

Более 50 групп, все исполнители которых использовали свою музыку для выражения несогласия с правительством Орбана, исполнили по одной песне во время семичасового «концерта, разрушающего систему».

Фото AP

Толпа, состоявшая в основном из молодежи, часто взрывалась антиправительственными скандированиями, в частности «Ruszkik haza!» («Русские, уходите домой!»). Это был рефрен венгерской антисоветской революции 1956 года, который приобрел новое значение на фоне того, как Орбан налаживал все более тесные отношения с Москвой.

Одна из участниц концерта сказала, что ее привлекли на мероприятие некоторые из ее любимых исполнителей, но главной целью концерта было стремление к переменам.

Фото AP

- Я слушаю этих исполнителей каждый день. Но сейчас самое важное здесь – это политическая цель. Я считаю, что важно показать, сколько из нас думают так же, сколько из нас считают, что время этой системы прошло и настало время для перемен, – сказала она.

Группа, организовавшая мероприятие, – «Движение гражданского сопротивления» – отметила, что каждая песня, которую должны были исполнить, была «критичной по отношению к коррумпированному режиму» и имела целью «продемонстрировать широким массам избирателей и заставить их осознать, что эпоха безнаказанности закончилась».

Фото AP

Среди исполнителей в пятницу были одни из самых популярных венгерских артистов: певец Азария, рэперы Beton.Hofi и Krúbi, а также альтернативные рок-группы Quimby и Ivan and the Parasol.

Последние опросы перед парламентскими выборами в Венгрии показывают, что оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадяра опережает «Фидес» премьер-министра Виктора Орбана на 9, 11 и 13 процентных пунктов в разных категориях.

Фото AP

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com