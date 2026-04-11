«Тунеядские» тарифы ЖКХ будут для всех? 19 11.04.2026, 17:30

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Есть моменты, которые на это указывают.

7 апреля была официально опубликована концепция «энергетической безопасности Беларуси». Среди прочего в ней подтвержден курс на ликвидирование так называемого перекрестного субсидирования, благодаря которому коммунальные услуги обходятся для домашних хозяйств дешевле, чем для предприятий. В этом и кроется угроза роста тарифов для населения.

Концепцию энергетической безопасности утвердил глава «правительства» Александр Турчин. Документ разработан на перспективу: ряд показателей рассчитан вплоть до 2040 года.

Кроме того, документ предусматривает поэтапное сокращение перекрестного субсидирования. Это старая болезнь белорусской экономики: организации платят за энергию больше физических лиц, и это позволяет делать более низкими коммунальные тарифы для населения.

«Если посмотреть в ретроспективе последних 10–15 лет, то процент возмещения населением различных услуг ЖКХ в целом вырос, это же касается транспортных услуг. Возьмем для примера электроэнергию: если в 2012 году была информация, что население покрывает 40% себестоимости электроэнергии, то сейчас – на уровне 80–85%. И постепенно к этому власти Беларуси на самом деле переходят», – говорит «Белсату» экономист исследовательского центра BEROC Анастасия Лузгина.

Проблема в том, что люди все равно оплачивают повышенные тарифы компаний, так как дополнительные расходы производители закладывают в цену продукции:

«Население все равно опосредованно за это платит, даже если тарифы на ту же электроэнергию для него меньше, потому что в данном случае предприятия, которые платят за электричество больше, просто перекладывают это в стоимость товара».

При этом за тепловую энергию (отопление и подогрев воды) белорусы до сих пор платят около 20% себестоимости, остальное ложится на плечи предприятий. Поэтому, делает вывод эксперт, нельзя исключать, что тарифы для населения будут понемногу расти, хотя и не резко:

«То, что заложено в Концепции, – это такой трек, который сохраняется годами. Однако это такой очень медленный тренд. То есть это не значит, что завтра нам скажут, что население будет платить 90% за тепло».

Впрочем, уже сейчас без перекрестного субсидирования живут так называемые тунеядцы, которым выставляют «экономически обоснованные» тарифы. Это примерно столько, сколько по-хорошему должны платить все домохозяйства.

«Отмена перекрестного субсидирования – это правильно, однако необходимо обеспечить поддержку тем людям, которые действительно нуждаются, которым низкие доходы не позволяют оплачивать высокие тарифы. А так выходит, что состоятельный, не состоятельный – все платят одинаково за достаточно низкие тарифы на то же тепло», – говорит Лузгина.

В документе не указаны сроки, когда вредное для экономики субсидирование будет ликвидировано, однако очевидно, что для властей это четкий ориентир, тем более, что более высокие тарифы, как ожидается, заставят людей экономить.

«Поэтапное сокращение перекрестного субсидирования в тарифах на энергию и ценах на газ, а также совершенствование системы тарифообразования на энергию в целях стимулирования потребителей к более эффективному использованию энергии», – так в Концепции обозначен «национальный интерес Беларуси в топливно-энергетической сфере».

Стоит отметить, что очти вся нефть и весь природный газ Беларусь сейчас получает из одного «краника» – России. Имеют ли власти какие-либо планы на случай форс-мажора – неизвестно.

С газом ситуация существенно сложнее. И проблема как раз в цене.

В Концепции прописаны прогнозные показатели главных индикаторов энергетической безопасности, и, как обратил внимание эксперт, цифры свидетельствуют, что развивать возобновляемые источники энергии никто не планирует:

«В общем индикаторы изменены так, чтобы можно было ничего не делать. В большинстве индикаторов целевые значения 2040 года почти не отличаются от сегодняшних значений».

Например, доля энергии из возобновляемых источников в общем потреблении энергоресурсов должна вырасти с нынешних 7,2% до 8,5% в 2040 году. Доля природного газа в производстве тепловой и электрической энергии сейчас – 66%, а в 2040-м должно быть не более 65%. Доля электричества в потреблении должна вырасти с нынешних 17,2% до 20%.

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