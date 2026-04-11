Пасхальный тест: сосчитайте яйца в пирамиде 28 11.04.2026, 17:45

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С первого раза лишь 5% людей отвечают верно.

Посмотрите на эту пирамиду из куриных яиц. Возможно, выглядит довольно шатко, но мы сейчас не об этом.

Как думаете, сколько яиц в этой упаковке? Если вы бегло посчитаете те, что видны, получится 16, но это неверный ответ, отмечает «Вокруг света».

Очевидно, что задача состоит в том, чтобы сосчитать все яйца, в том числе те, которых не видно. На картинке есть вся информация для решения задачи.

Так сколько же вы насчитали яиц? Свой ответ напишите в комментариях.

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