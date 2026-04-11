Джонсон сделал громкое заявление после поездки на передовую в Украине

Джонсон сделал громкое заявление после поездки на передовую в Украине18
- 11.04.2026, 17:47
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«Украинцы победят».
Британский политик и общественный деятель Борис Джонсон впервые побывал на украинском фронте. На Запорожском направлении он провел два дня вместе с бойцами 65-й бригады и лично увидел, в каких условиях ежедневно работают, живут и выполняют боевые задания украинские военные.
Познакомившись с украинскими защитниками, Борис Джонсон отметил, что Украина обязательно станет свободной.
- Причина моего приезда в Запорожье в том, что Путин отчаянно и безуспешно пытается захватить его. После 48 часов на фронте я еще больше убежден, что украинцы победят. Настанет день, и они избавятся от армии Путина, а эта прекрасная и благодатная страна станет свободной, — заявил Борис Джонсон.