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«Лукашенко пора на «лечение» в гаагский «санаторий»

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  • 11.04.2026, 17:58
  • 8,894
«Лукашенко пора на «лечение» в гаагский «санаторий»

Белорусы жестко отреагировали на пенсионные изменения.

В Беларуси ввели важные изменения в пенсионной системе.

Лукашисты убрали больше 800 профессий из списков на досрочную пенсию за работу во вредных и тяжелых условиях.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях жестко отреагировали на изменения. Приводит некоторые из них:

«Знаю я наперед все их изменения - пенсии станут меньше, а жизнь дороже».

«Тунеядцы» и даже постоянное повышение цен не помогло наладить экономику, то берутся за других. Пенсионеров государство рассматривает как неработающих, а это обуза, поэтому сейчас и льготников (кроме слуг карательного и чиновничьего аппарата) решили на пенсии отправлять попозже. Там не доживут многие, а государству выгодно будет».

«Масса людей умирает а возрасте 40+. Большой вопрос, кому будут полагаться их накопления?»

«Таракану давно пора на пенсию и лечение в гаагском «санатории».

«У трудяг заработанное забирают, а тунеядцам в погонах и пиджаках отдают. Называется социальная ориентированность по-лукашенковски».

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