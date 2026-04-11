«Лукашенко пора на «лечение» в гаагский «санаторий» 9 11.04.2026, 17:58

8,894

Белорусы жестко отреагировали на пенсионные изменения.

В Беларуси ввели важные изменения в пенсионной системе.

Лукашисты убрали больше 800 профессий из списков на досрочную пенсию за работу во вредных и тяжелых условиях.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях жестко отреагировали на изменения. Приводит некоторые из них:

«Знаю я наперед все их изменения - пенсии станут меньше, а жизнь дороже».

«Тунеядцы» и даже постоянное повышение цен не помогло наладить экономику, то берутся за других. Пенсионеров государство рассматривает как неработающих, а это обуза, поэтому сейчас и льготников (кроме слуг карательного и чиновничьего аппарата) решили на пенсии отправлять попозже. Там не доживут многие, а государству выгодно будет».

«Масса людей умирает а возрасте 40+. Большой вопрос, кому будут полагаться их накопления?»

«Таракану давно пора на пенсию и лечение в гаагском «санатории».

«У трудяг заработанное забирают, а тунеядцам в погонах и пиджаках отдают. Называется социальная ориентированность по-лукашенковски».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com