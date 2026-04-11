«Лукашенко пора на «лечение» в гаагский «санаторий»9
- 11.04.2026, 17:58
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Белорусы жестко отреагировали на пенсионные изменения.
В Беларуси ввели важные изменения в пенсионной системе.
Лукашисты убрали больше 800 профессий из списков на досрочную пенсию за работу во вредных и тяжелых условиях.
Читатели сайта Charter97.org в комментариях жестко отреагировали на изменения. Приводит некоторые из них:
«Знаю я наперед все их изменения - пенсии станут меньше, а жизнь дороже».
«Тунеядцы» и даже постоянное повышение цен не помогло наладить экономику, то берутся за других. Пенсионеров государство рассматривает как неработающих, а это обуза, поэтому сейчас и льготников (кроме слуг карательного и чиновничьего аппарата) решили на пенсии отправлять попозже. Там не доживут многие, а государству выгодно будет».
«Масса людей умирает а возрасте 40+. Большой вопрос, кому будут полагаться их накопления?»
«Таракану давно пора на пенсию и лечение в гаагском «санатории».
«У трудяг заработанное забирают, а тунеядцам в погонах и пиджаках отдают. Называется социальная ориентированность по-лукашенковски».