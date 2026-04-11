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«Мы планировали вернуть больше, но РФ отказалась»

  • 11.04.2026, 18:27
  • 4,926
«Мы планировали вернуть больше, но РФ отказалась»

Украинская разведка рассказала об обмене пленными.

Сегодня в субботу, накануне Пасхи, Украина и Россия провели масштабный обмен военнопленными. Однако Киев планировал вернули большее количество людей, но Россия от этого отказалась.

Об этом во время общения с журналистами заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

Он отметил, что несмотря на отказ Киев надеется, что обмены пленными продолжатся и после Пасхи.

- К сожалению, враг отверг эти гуманитарные инициативы Украины, к которым мы были готовы, как и многие другие вещи. Но работа продолжается. Мы можем осторожно говорить, что операция будет продолжена и мы сможем сказать, что сегодня было только начало Пасхального обмена, - сказал Юсов.

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