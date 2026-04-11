В Беларуси начался сезон березового сока 15 11.04.2026, 18:48

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В чем его польза?

Березовый сок — прекрасная альтернатива сладким напиткам. Особенно при активной физической работе, после тренировки и в жаркую погоду. В чем польза березового сока, как его правильно хранить и какие есть ограничения по употреблению, порталу «Здоровые люди» рассказала врач-онколог, диетолог, нутрициолог, кандидатка медицинских наук Наталья Белякова.

Что на самом деле есть в составе березового сока

В состав березового сока входят:

- сахара (глюкоза, фруктоза, сахароза) — именно они придают соку легкую сладость. Их содержание обычно составляет около 2%;

- органические кислоты (яблочная и лимонная), которые придают соку кислинку;

- витамины C и группы B (B6, B12);

- эфирные масла, фитонциды, танины и сапонины, обладающие ароматическими и антисептическими свойствами;

- калий и кальций — помогают поддерживать водно‑ электролитный баланс.

Благодаря богатому витаминно-минеральному составу и полезным свойствам сок березы весьма популярен в нашей стране.

Небольшое количество природных сахаров и витаминов группы B может давать легкий энергетический эффект.

Кроме того, органические кислоты и фитонциды помогают мягко стимулировать пищеварение. А благодаря минеральному составу сок обладает незначительным мочегонным действием.

Как правильно хранить свежий березовый сок

Большинство авторитетных источников сходятся на том, что здоровому взрослому человеку безопасно пить до трех стаканов свежего березового сока в день.

В условиях комнатной температуры сок сохраняет все свои свойства в течение 4−6 часов.

В холодильнике (0−4°C) срок хранения увеличивается до 48 часов. Затем сок начинает бродить из-за активации природных дрожжей и бактерий, витамин C и ферменты разрушаются.

Чтобы продлить свежесть сока без потери пользы, нужно:

- держать в стеклянной емкости;

- хранить в самом холодном месте холодильника;

- минимизировать контакт с воздухом (плотно закрыть крышкой).

Как сохранить сок надолго

В морозильной камере срок хранения увеличивается до 6−12 месяцев. Но нужно учитывать, что после разморозки сок становится более водянистым.

Для длительного хранения березового сока, в том числе и при промышленной заготовке, используются закатка, пастеризация, стерилизация. При этом сок теряет часть своих природных свойств, в первую очередь при нагревании и контакте с воздухом разрушается витамин C.

При нагревании и консервации уменьшается активность антиоксидантов, летучих фитонцидов. Свежий сок содержит небольшое количество природных микроорганизмов, имеющих ферментативный характер. Нагревание их полностью уничтожает.

А вот минералы — калий, магний, кальций, марганец — практически не разрушаются под воздействием высоких температур. По минеральному составу консервированный сок близок к свежему. Минимально меняется и содержание сахаров (если сахар не добавлен при закатке).

Рецептов консервации березового сока много. Вот самые популярные.

Березовый сок с апельсином (лимоном) и мятой

На 3 л березового сока: 160 г сахара, 0,5 ч. л. лимонной кислоты, два кружочка апельсина или лимона с кожурой, несколько листочков мяты (можно засушенной). Сок вскипятить, процедить, снова вскипятить и перелить в стерилизованные банки, куда заранее добавлены остальные ингредиенты. Закатать.

Березовый сок с барбарисками

На 3 л березового сока: 120 г сахара, 0,5 ч. л. лимонной кислоты, 50 г леденцов «Барбарис» (можно «Дюшес» или других).

Березовый сок со смородиной

На 3 л березового сока: 160 г сахара, 0,5 ч. л. лимонной кислоты, пара веточек смородины (предварительно тщательно вымыть и обдать кипятком).

Березовый квас

Квас образуется при брожении сока. Содержащиеся в нем бактерии и органические кислоты способствуют нормализации микробиоты кишечника и улучшению пищеварения.

Квас сохраняет калий, магний, кальций, марганец, содержащиеся в свежем соке, поэтому хорошо утоляет жажду и помогает восполнять потери электролитов.

В квасе, как и в соке, присутствует энергетический эффект за счет содержания в нем органических кислот и природных сахаров. Витамин C, полифенолы, флавоноиды помогают снижать влияние свободных радикалов, т. е. обладают антиоксидантным действием.

Как и березовый сок, квас оказывает на организм мягкое мочегонное действие, тем самым способствуя уменьшению отечности.

Кому стоит пить березовый сок с осторожностью

Особую осторожность при употреблении этого природного напитка следует проявлять:

- людям с аллергией на пыльцу березы. Возможна перекрестная реакция: если есть аллергия на пыльцу, организм может реагировать и на сок;

- при заболеваниях почек, если врач рекомендовал ограничивать жидкость или минералы, также нужно быть настороже — березовый сок содержит калий и другие электролиты;

- людям с нарушением углеводного обмена. За счет содержания в соке природных сахаров его употребление при сахарном диабете стоит согласовывать с врачом.

Материал носит информационный характер и предназначен для образовательных целей. Информация не должна использоваться в качестве медицинских рекомендаций. Ставит диагноз и назначает лечение только ваш лечащий врач.

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