Сырский: РФ безуспешно пытается переломить ход войны 1 11.04.2026, 18:58

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Силы обороны Украины стойко держат рубежи.

Россия безуспешно пытается переломить ход войны. Об этом сегодня, 11 апреля, заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Главком побывал в подразделениях ВСУ, которые держат рубежи в Южной операционной зоне, где провел встречу с командным составом органов военного управления, воинских частей и подразделений. Основное внимание было сосредоточено на улучшении взаимодействия между подразделениями в зонах ответственности. Также он скоординировал с командирами воинских частей дальнейшие действия по ведению эффективной обороны.

- Российские оккупационные войска усиливают свою группировку и не оставляют попыток переломить ход боевых действий в свою пользу. Силы обороны Украины стойко держат рубежи. Наши цели неизменны — наносить противнику максимальные потери с целью его истощения, а также освобождение украинских территорий, — написал в Facebook Александр Сырский.

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