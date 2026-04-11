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Сырский: РФ безуспешно пытается переломить ход войны

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  • 11.04.2026, 18:58
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Сырский: РФ безуспешно пытается переломить ход войны

Силы обороны Украины стойко держат рубежи.

Россия безуспешно пытается переломить ход войны. Об этом сегодня, 11 апреля, заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Главком побывал в подразделениях ВСУ, которые держат рубежи в Южной операционной зоне, где провел встречу с командным составом органов военного управления, воинских частей и подразделений. Основное внимание было сосредоточено на улучшении взаимодействия между подразделениями в зонах ответственности. Также он скоординировал с командирами воинских частей дальнейшие действия по ведению эффективной обороны.

- Российские оккупационные войска усиливают свою группировку и не оставляют попыток переломить ход боевых действий в свою пользу. Силы обороны Украины стойко держат рубежи. Наши цели неизменны — наносить противнику максимальные потери с целью его истощения, а также освобождение украинских территорий, — написал в Facebook Александр Сырский.

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