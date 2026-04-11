Силы обороны Украины «подожгли» нефтестанцию РФ, которая питает базы авиации и флота 5 11.04.2026, 19:13

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Украинские бойцы провели масштабную операцию.

Вчера и в ночь на 11 апреля были поражены объекты нефтяной инфраструктуры, задействованные в обеспечении российской оккупационной армии. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Речь идет о нефтеперекачивающей станции «Крымская» (г. Крымск, Краснодарский край, РФ), а также о нефтебазе «Гвардейская» на ТВТ АР Крым.

В то же время источник в СБУ рассказал «Униан» подробности этой операции.

«СБУ нанесла удар по нефтеперекачивающей станции «Крымская», которая обеспечивает топливом ключевые военные базы врага на юге РФ», - отметил он.

При этом собеседник добавил, что беспилотники Центра спецопераций «Альфа» СБУ совместно с СБС устроили «взрыв» на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Крымская» в Краснодарском крае РФ. Отмечается, что этот объект входит в систему магистральных нефтепроводов «Тихорецк - Новороссийск-2» и принадлежит компании «Транснефть».

«Станция обеспечивает перевалку и накопление топлива, в частности для военных нужд врага – включая базу тактической авиации «Крымск» и базу Черноморского флота РФ в г. Новороссийск. По информации местных властей, в результате удара на территории нефтебазы возник пожар. Зафиксировано поражение инфраструктуры, обеспечивающей функционирование объекта», - сообщил источник.

В Генштабе ВСУ сообщили также о поражении складов боеприпасов противника в районах населенных пунктов Македоновка и Донецк в Донецкой области, а также Осипенко в Запорожской области.

Кроме того, украинские военные нанесли огневой удар по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами в районах Коновалова Запорожской области и Голая Пристань в Херсонской области.

Одновременно были поражены скопления живой силы противника вблизи населенных пунктов Степовое в Днепропетровской области, Степногорское, а также Приазовское и Рыбное в Запорожской области.

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