закрыть
17 июля 2026, пятница, 20:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп: США полностью уничтожили армию Ирана

29
  • 11.04.2026, 19:22
  • 4,664
Трамп: США полностью уничтожили армию Ирана

Включая флот и ВВС.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты полностью разгромили армию Ирана, в том числе флот и военно-воздушные силы страны.

В своей очередной публикации в соцсети Truth Social, Трамп вновь намекнул, что СМИ распространяют фейки, когда пишут о поражении США.

- Фейковые СМИ - это безумие, или просто коррумпированные люди! Соединенные Штаты полностью уничтожили иранскую армию, включая весь флот и военно-воздушные силы, и все остальное. Их руководство мертво, - написал Трамп.

Он добавил, что Ормузский пролив скоро откроется, а пустые корабли спешат в США, чтобы загрузиться нефтью.

- Но, если вы слушаете фейковые новости, мы проигрываем, - резюмировал он.

Написать комментарий 29

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У последней черты
У последней черты Ирина Халип
Есть хорошие новости из-за океана
Есть хорошие новости из-за океана Юрий Федоренко
Конец газовой сверхдержавы
Конец газовой сверхдержавы Игорь Волобуев
Си превращает Россию в гигантский Пакистан
Си превращает Россию в гигантский Пакистан Леонид Невзлин