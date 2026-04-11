Трамп: США полностью уничтожили армию Ирана

Трамп: США полностью уничтожили армию Ирана29
- 11.04.2026, 19:22
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Включая флот и ВВС.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты полностью разгромили армию Ирана, в том числе флот и военно-воздушные силы страны.
В своей очередной публикации в соцсети Truth Social, Трамп вновь намекнул, что СМИ распространяют фейки, когда пишут о поражении США.
- Фейковые СМИ - это безумие, или просто коррумпированные люди! Соединенные Штаты полностью уничтожили иранскую армию, включая весь флот и военно-воздушные силы, и все остальное. Их руководство мертво, - написал Трамп.
Он добавил, что Ормузский пролив скоро откроется, а пустые корабли спешат в США, чтобы загрузиться нефтью.
- Но, если вы слушаете фейковые новости, мы проигрываем, - резюмировал он.