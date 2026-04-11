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Топ-3 легких фильма для всей семьи

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  • 11.04.2026, 19:29
  • 4,404
Топ-3 легких фильма для всей семьи

Их стоит посмотреть в субботу перед Пасхой.

В домах продолжаются последние приготовления перед Пасхой. В это праздничное время дома обычно собирается вся семья. «24 Канал» расскажет, какие фильмы посмотреть с родными в субботу перед Пасхой.

«Приключения Паддингтона» (2014)

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Медвежонок Паддингтон живет в джунглях Амазонки. Однако однажды происходит сильное землетрясение и он отправляется в Англию – тетя рассказывала животному истории о том, как там живут люди.

Паддингтон прибывает на железнодорожный вокзал и встречает семью Браунов. Они решают забрать медвежонка домой. Однако о нем узнает Милисент и теперь хочет пополнить животным свою коллекцию.

«Мавка. Лесная песня» (2023)

Рейтинг IMDb: 6.6/10

В фильме рассказывается о Мавке – душе и хранительнице леса. Жизнь девушки меняет встреча с талантливым музыкантом Лукашем, ведь у нее возникают чувства к парню. Главная героиня должна сделать сложный выбор: и в дальнейшем защищать лес или окунуться в любовь.

«Чарли и шоколадная фабрика» (2005)

Рейтинг IMDb: 6.7/10

Кондитер Вилли Вонка объявляет конкурс. Он спрятал Золотые билеты в пяти плитках шоколада. Тот, кто найдет их, отправится на экскурсию по кондитерской фабрике и получит пожизненный запас сладкого.

Одним из тех, кто получает Золотой билет, становится Чарли Бакет, который вырос в бедной семье. Вместе с другими детьми он попадает в волшебный кондитерский мир, но экскурсия оборачивается настоящим испытанием.

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