В какое посольстве сейчас белорусы могут получить заветный «шенген»4
- 11.04.2026, 19:38
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Летний отпуск стоит планировать уже сейчас.
Ситуация с визами для белорусов не спешит улучшаться, поэтому задумываться о летнем отдыхе можно уже сейчас. О том, где лучше всего подаваться на шенген и как обстоит ситуация с визами, рассказывает телеграм-канал «Визовый крот».
Испания
Уже длительное время испанцы держат пальму первенства. Слоты (как по расписанию) — раз в две недели. Самостоятельно при должном везении словить можно.
«По итогу — „однократки“ или на две поездки. Испанцы прекрасно понимают, что просто продают визы и на самом деле туристы к ним не доезжают», — отмечает канал.
Греция
Один из самых быстрых вариантов по срокам рассмотрения (до 15 дней), но аттракцион щедрости — не про греков. Греция — это в основном однократные визы под даты поездки или отказ (тут уж как повезет!).
«Но для тех, кому „горит“ улететь на море (желательно в Грецию) прямо сейчас, — самое то», — считают авторы.
Болгария
С тех пор как страна 1 января 2025 года вступила в шенгенскую зону, спрос вырос, а лояльность — нет. По отзывам заявителей, получают преимущественно «однократки», редко — годовые. Слоты на подачу в визовый центр (ВЦ) вполне по силам словить без посторонней помощи.
Если после получения визы сменили или отменили отель, не заехали в отель вовсе — с визой можно прощаться.
«Румыны (примерно как и хорваты) оказались не готовы к шенгену. Там все сложно», — добавили на канале.
Венгрия/Швейцария
Почти никто никогда не видел доступные слоты в минский ВЦ. Визу получают в основном организованные туристы (полная предоплата и выкуп всего тура) и по приглашениям от родственников.
Для тех, кто реально решил ехать в Венгрию, вариант неплохой.
Италия
Скоро должен состояться переход на новый ВЦ. Пока на подачу можно попасть только по очереди (если у вас есть номер), по приглашениям и через агентов (за немалые деньги).
Германия
Самый «терпеливый» вариант. Очередь на подачу растянулась на год и более. Ее используют как запасной аэродром. Очередь создали искусственно, чтобы избавиться от халявщиков, и это удалось, отмечают авторы.
Франция
С февраля 2026 года изменился порядок записи в посольство — теперь только через посредника в лице TLScontact, причем за деньги. Основной упор идет на визы по приглашению. Без веских оснований (бизнес, семья) шансов на французский шенген нет, как и не было прежде. Туристы продолжают надеяться, что посредник в лице ВЦ сможет изменить ситуацию, но, скорее всего, напрасно.
«Вывод: летний отпуск планируем прямо сейчас. Это последний шанс. Получить визу летом будет практически невозможно», — отмечают авторы канала.