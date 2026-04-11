«Россия потеряла окно возможностей» 1 11.04.2026, 19:49

5,244

Авиаэксперт раскрыл, что помогло Украине бить по портам врага.

Украина последние недели наносит мощные удары по российским портам в Балтийском море. Это напрямую влияет на обвал экспорта российской нефти из балтийских нефтяных терминалов. Это стало возможно, вероятно, благодаря тому, что украинские силы нашли способ, которые регулярно добираться до Ленинградской области России.

Об этом «24 Каналу» рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко, объяснив, что может способствовать тому, что украинские дроны постоянно долетают до портов Усть-Луги и Приморска. Он объяснил, как это влияет на экспорт российской нефти.

Как украинским дронам удалось добраться до Балтийского моря?

- По неподтвержденным источникам, Украине якобы предоставлен коридор в воздушном пространстве некоторых стран. Это означает, что мы можем пролетать мимо этих стран, выходить в Балтийское море и уже с моря наносить удары по россиянам, – подчеркнул Романенко.

Украинским силам теперь, вероятно, не нужно на дистанции примерно более тысячи километров лететь над зонами, где, по словам авиаэксперта, возможно поражение наших беспилотников.

- В то же время отсутствие какой-либо реакции со стороны россиян немного настораживает. Не исключаю, что Украина самостоятельно все же смогла проложить маршрут в обход российских зон ПВО и без помощи наших верных союзников таких, как страны Балтии и Польша, – подчеркнул он.

Кроме того, украинским дронам удается долетать до Балтики благодаря наличию большого количества этих беспилотников и их значительно увеличенной дальности.

- Такие удары нужно осуществлять не несколькими дронами, а запускать по крайней мере полсотни, чтобы какие-то из них долетели до целей, если эти беспилотники движутся через российскую территорию. И немного меньшее количество, если дроны не летят через российскую территорию, потому что тогда поражения могут быть только на конечном отрезке, когда они заходят на цели, – подчеркнул Валерий Романенко.

Удары по российским портам в Балтийском и Черном море значительно повлияли на возможности россиян осуществлять экспорт своей нефти. Однако эти нефтяные терминалы, по его словам, не полностью заблокированы. Там происходит загрузка, но меньшими темпами. А россиянам важны темпы.

- Например, Россия потеряла окно возможностей, когда цена на нефть резко поднялась из-за войны в Персидском заливе. Максимально способствовали этому Соединенные Штаты, но они говорили только о нефти, которая уже вышла из портов, – отметил авиаэксперт.

Однако загрузить новую нефть России не дали украинские силы, а сейчас ее цена падает, и Москва, по его мнению, не успела воспользоваться этой возможностью.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com