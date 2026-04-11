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В Германии работники транспорта объявили забастовку

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  • 11.04.2026, 20:31
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В Германии работники транспорта объявили забастовку

Города по всей Баварии могут быть парализованы.

Работники общественного транспорта в немецкой федеральной земле Бавария объявили о новой забастовке, поскольку переговоры о заработной плате для около 9 000 сотрудников зашли в тупик. Об этом сообщает DW.

Профсоюз Verdi сообщил, что забастовка во вторник затронет такие города, как Мюнхен, Нюрнберг, Аугсбург и Регенсбург.

Ожидается, что забастовка, которая продлится весь день, вызовет серьезные перебои в работе транспорта, хотя некоторые виды транспорта – например, поезда S-Bahn, управляемые Deutsche Bahn – будут продолжать курсировать в определенных районах.

Сам профсоюз уже пошел на значительные уступки транспортным компаниям. Вместо почти 670 евро профсоюз теперь требует 550 евро, выплачиваемых двумя частями. А рабочее время должно быть сокращено с нынешних 38,5 до 35 часов – но постепенно, в течение более длительного периода.

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