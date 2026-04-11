Латвия бойкотирует белорусскую сельхозпродукцию

Латвия бойкотирует белорусскую сельхозпродукцию3
- 11.04.2026, 20:37
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Под ограничения попали горох, пшеница, пшенично-ржаная смесь, рожь и прочие товары.
Латвия продлила до 1 июля 2027 года запрет на импорт сельскохозяйственной и кормовой продукции из России и Беларуси.
Ограничения были введены еще в марте 2024 года. Изначально предполагалось, что они будут действовать до июня 2026 года, но латвийские власти решили продлить их еще на год.
Запрет распространяется на товары, которые остаются в Латвии, и не касается продукции, следующей транзитом в другие страны Евросоюза.
Под ограничения попали горох, пшеница, пшенично-ржаная смесь, рожь, ячмень, овес, просо, пшено, семена и плоды масличных растений, сахарная свекла, мука, а также гранулы из мяса, мясных субпродуктов, рыбы и ракообразных.