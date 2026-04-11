закрыть
17 июля 2026, пятница, 21:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Латвия бойкотирует белорусскую сельхозпродукцию

3
  • 11.04.2026, 20:37
  • 2,556
Латвия бойкотирует белорусскую сельхозпродукцию

Под ограничения попали горох, пшеница, пшенично-ржаная смесь, рожь и прочие товары.

Латвия продлила до 1 июля 2027 года запрет на импорт сельскохозяйственной и кормовой продукции из России и Беларуси.

Ограничения были введены еще в марте 2024 года. Изначально предполагалось, что они будут действовать до июня 2026 года, но латвийские власти решили продлить их еще на год.

Запрет распространяется на товары, которые остаются в Латвии, и не касается продукции, следующей транзитом в другие страны Евросоюза.

Под ограничения попали горох, пшеница, пшенично-ржаная смесь, рожь, ячмень, овес, просо, пшено, семена и плоды масличных растений, сахарная свекла, мука, а также гранулы из мяса, мясных субпродуктов, рыбы и ракообразных.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У последней черты
У последней черты Ирина Халип
Есть хорошие новости из-за океана
Есть хорошие новости из-за океана Юрий Федоренко
Конец газовой сверхдержавы
Конец газовой сверхдержавы Игорь Волобуев
Си превращает Россию в гигантский Пакистан
Си превращает Россию в гигантский Пакистан Леонид Невзлин