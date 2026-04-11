«Удалось достигнуть впечатляющих результатов» 4 11.04.2026, 20:52

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Генерал США раскрыл, от чего зависит сколько еще Путин будет вести войну.

Переговоры Украины и России при посредничестве США продолжались много месяцев, но в итоге не приблизили стороны к заключению мирного соглашения. Поэтому для того, чтобы мир в Украине стал реальным, Западу нужно оказывать давление на Россию.

Об этом в разговоре с «24 Каналом» подчеркнул генерал армии США в отставке Дэвид Петреус, от каких факторов зависит способность Москвы продолжать войну. Он предположил, можно ли определить срок, когда, вероятно, закончатся боевые действия в Украине.

При каких условиях Россия не сможет нести бремя войны?

Петреус отметил, что на Россию нужно осуществлять еще большее давление, усиливая санкции, вводя новые ограничения и оказывая большую поддержку Украине. Все должно заставить Владимира Путина признать, что прекращение боевых действий ему необходимо, поскольку Россия больше не сможет нести бремя этой безрассудной и жестокой войны.

- Сколько Россия сможет продолжать боевые действия зависит от ряда факторов. Например, будет ли возможно снова снизить цену на нефть до такого уровня, чтобы Кремль не получал сверхприбыли, как сейчас. А также, когда можно будет ввести дополнительные санкции против России без того, чтобы это вызвало проблемы из-за цен на нефть, – объяснил генерал в отставке.

Поэтому, по его мнению, нельзя точно сказать, что для этого понадобится, например, пять месяцев. Потому что существуют и другие факторы, такие как способность Запада перекрыть часть поддержки, которую Россия получает от Китая в виде компонентов и материалов для вооружения. Кроме того, это зависит от того, удастся ли уменьшить экспортные возможности России, ударив по теневому флоту и страховым компаниям.

- Это комплексная работа, и Европейский Союз последние годы достиг очень впечатляющих результатов, – подчеркнул Дэвид Петреус.

Он добавил, что после завершения выборов в Венгрии, вероятно, Украине выделят в 90 миллиардов евро финансовой и экономической помощи, что позволит ей уверенно держаться еще 1,5 – 2 года.

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