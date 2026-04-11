Шанс на перемены: с какими настроениями Венгрия идет на выборы 6 11.04.2026, 22:29

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Что происходит в Будапеште.

Сегодня, 11 апреля, последний день перед голосованием на парламентских выборах в Венгрии. Впервые за много лет оппозиция имеет реальные шансы победить и отстранить от власти премьер-министра Виктора Орбана с его партией «Фидес».

Об этом свидетельствуют социологические опросы. Накануне голосования партии призывают своих сторонников к максимальной мобилизации. О настроениях накануне голосования рассказал специальный корреспондент телеканала FREEДОМ в Европе, Виталий Сизов, который находится в Будапеште.

Ключевыми вопросами для венгерских избирателей остаются внутренние проблемы государства: падение уровня доходов и кризис взаимоотношений с Европейским Союзом. Тактика Виктора Орбана, заключающаяся в поиске причин всех сложностей в Украине, сохраняет определенную эффективность для мобилизации электорального ядра, однако в масштабах всей страны ее влияние снижается. Впервые за 16 лет вероятность смены власти стала ощутимой.

- В экспертных кругах, среди журналистов и активистов отмечают признаки ослабления влияния премьер-министра даже внутри властной вертикали. Чиновники, ориентируясь на актуальную социологию, ставят под сомнение стабильность правительства и в случае политического кризиса вряд ли станут безоговорочно поддерживать действующий кабинет, — рассказал наш корреспондент.

Будапешт традиционно остается центром оппозиционных настроений, поэтому основная кампания Орбана была сосредоточена в регионах. Тем не менее финальный митинг главы правительства запланирован именно в столице, вероятно, с целью продемонстрировать наличие поддержки во всех частях страны. Несмотря на это, большинство жителей города настроены к действующему курсу скептически. Опросы и настроения на улицах подтверждают высокий запрос на перемены.

- Я надеюсь, что большее количество людей примут участие в выборах завтра, и они сделают то, что они хотят для ситуации в Венгрии. За последние 16 лет партия «Фидес» сделала что-то хорошее и больше — не очень хорошего, но мы посмотрим, что будет завтра, — отметил один из жителей Будапешта.

При этом риторика властей находит отклик у части граждан, разделяющих консервативные взгляды.

- У нас нет проблем с Украиной. И у нас нет проблем с Брюсселем, но они пытаются заставить нас работать с ними на войну. Это война идет между двумя христианскими странами. Много людей погибает в этой войне и все они христиане, в это время Европа принимает много людей из арабских стран, миллионы, и это не хороший сигнал, — говорит еще один будапештец.

Тем не менее для большинства избирателей пропагандистские тезисы штаба Орбана оказываются малоэффективными. На данный момент партия «Фидес» отстает от лидера гонки — оппозиционной партии «Тиса» — на 10%. Такой разрыв указывает на реальную перспективу получения оппозицией конституционного большинства. Это позволило бы не только менять фундаментальные законы, но и провести глубокую очистку властной вертикали от ставленников нынешнего премьера.

- Однако ситуация остается непредсказуемой из-за смешанной избирательной системы Венгрии: итоговый результат будет зависеть не только от партийных списков, но и от голосования в мажоритарных округах. Местные эксперты подчеркивают: в случае минимального поражения Орбан сохранит рычаги влияния на государственные институты, — рассказывает Виталий Сизов.

Для Украины исход этих выборов имеет принципиальное значение. Оппозиционный лидер Петер Мадьяр не выражает ярких проукраинских симпатий, однако в ключевых вопросах придерживается нейтралитета. Судя по его заявлениям, он не намерен блокировать финансовую поддержку или предоставление военной помощи Киеву. В вопросах взаимодействия с Брюсселем позиции Мадьяра также дают повод для надежд на конструктивный диалог.

- Примечательно, что европейские институты стараются игнорировать заочные конфликты с Орбаном, чтобы не подпитывать его тезисы о “защите Венгрии от иностранного вмешательства”. На фоне российской агрессии обвинения правящей партии в адрес Киева и Брюсселя выглядят деструктивно. Создается впечатление, что основной угрозой для правительства является не война в Европе, а страна, которая фактически обеспечивает безопасность всего региона, включая саму Венгрию, — добавляет корреспондент.

Завтра рано утром в стране откроется около 10 тысяч избирательных участков. Предварительные итоги голосования станут известны уже через несколько часов после их закрытия вечером.

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