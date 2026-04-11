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На границе с Литвой распилили машину

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  • 11.04.2026, 21:12
  • 7,832
На границе с Литвой распилили машину

Для того, чтобы достать контрабандные сигареты.

На пограничном контрольно-пропускном пункте «Мядининкай» таможенники в автомобиле Toyota обнаружили тайники со спрятанными в них контрабандными сигаретами. Чтобы добраться до них, привлекли пожарных распилить машину, сообщает Infotrans Media Belarus.

Белорус ехал в Литву на автомобиле Toyota Corolla Verso. Машина вызвала подозрения у литовских таможенников, которые отправили ее на проверку рентгеновской системой. В передней части обнаружили тщательно оборудованные тайники с сигаретами. Причем они находились так глубоко, что обычными средствами их было не достать.

В итоге таможенники обратились за помощью к сотрудникам ведомства противопожарной охраны и спасения. Те с помощью специального оборудования распилили машину. Оттуда достали 850 пачек сигарет на €4,4 тыс. Стоимость задержанного авто оценили в €1,8 тыс. На водителя составили административный протокол.

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