Переговоры США и Ирана зашли в тупик

Переговоры США и Ирана зашли в тупик9
- 11.04.2026, 21:19
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Из-за Ормузского пролива.
В субботу, 11 апреля, переговоры между США и Ираном в Пакистане зашли в тупик из-за вопроса контроля над Ормузским проливом, сообщает Financial Times.
По словам источников, обсуждение вопроса о возобновлении работы пролива остается камнем преткновения. Причина в позициях.
В частности, Иран настаивает на том, чтобы сохранить свой контроль над водным путем и взимать плату с судов, проходящих через него.
Помимо этого, иранские переговорщики отказываются от идей о «совместном контроле», несмотря на встречу высокого уровня - вице-президента США Джей Ди Вэнса и лидером военного времени Ирана Мохаммедом Багером Галибафом.
Один из источников добавил, что сейчас переговорщики проводят рабочий ужин, после чего в этот же день вечером состоятся технические обсуждения.