закрыть
17 июля 2026, пятница, 21:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Переговоры США и Ирана зашли в тупик

9
  • 11.04.2026, 21:19
  • 8,596
Переговоры США и Ирана зашли в тупик

Из-за Ормузского пролива.

В субботу, 11 апреля, переговоры между США и Ираном в Пакистане зашли в тупик из-за вопроса контроля над Ормузским проливом, сообщает Financial Times.

По словам источников, обсуждение вопроса о возобновлении работы пролива остается камнем преткновения. Причина в позициях.

В частности, Иран настаивает на том, чтобы сохранить свой контроль над водным путем и взимать плату с судов, проходящих через него.

Помимо этого, иранские переговорщики отказываются от идей о «совместном контроле», несмотря на встречу высокого уровня - вице-президента США Джей Ди Вэнса и лидером военного времени Ирана Мохаммедом Багером Галибафом.

Один из источников добавил, что сейчас переговорщики проводят рабочий ужин, после чего в этот же день вечером состоятся технические обсуждения.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У последней черты
У последней черты Ирина Халип
Есть хорошие новости из-за океана
Есть хорошие новости из-за океана Юрий Федоренко
Конец газовой сверхдержавы
Конец газовой сверхдержавы Игорь Волобуев
Си превращает Россию в гигантский Пакистан
Си превращает Россию в гигантский Пакистан Леонид Невзлин