Переговоры США и Ирана зашли в тупик 9 11.04.2026, 21:19

8,596

Из-за Ормузского пролива.

В субботу, 11 апреля, переговоры между США и Ираном в Пакистане зашли в тупик из-за вопроса контроля над Ормузским проливом, сообщает Financial Times.

По словам источников, обсуждение вопроса о возобновлении работы пролива остается камнем преткновения. Причина в позициях.

В частности, Иран настаивает на том, чтобы сохранить свой контроль над водным путем и взимать плату с судов, проходящих через него.

Помимо этого, иранские переговорщики отказываются от идей о «совместном контроле», несмотря на встречу высокого уровня - вице-президента США Джей Ди Вэнса и лидером военного времени Ирана Мохаммедом Багером Галибафом.

Один из источников добавил, что сейчас переговорщики проводят рабочий ужин, после чего в этот же день вечером состоятся технические обсуждения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com