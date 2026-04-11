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Зеленский: Есть первые договоренности с Азией по оборонному сотрудничеству

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  • 11.04.2026, 22:18
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Зеленский: Есть первые договоренности с Азией по оборонному сотрудничеству

По его словам, партнеры Украины считают успехом ее экспорт «оборонки».

Украину считают частью укрепления безопасности, Киев начал договариваться со странами Азии об экспорте технологий. Об этом в вечернем видеообращении 11 апреля сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он не уточнил, с какими именно азиатскими государствами начали переговоры и чем именно их заинтересовал украинский оборонный сектор, однако отметил, что черновики соглашений сейчас согласовывает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), переговорщик от Украины Рустем Умеров, который до этого работал с лидерами стран Ближнего Востока.

Завтра, 12 апреля, Умеров будет докладывать по всем договоренностям об экспорте возможностей безопасности – по всем сотрудничествам, которые сейчас есть у Киева на Ближнем Востоке, в странах Залива и в других государствах рядом с этим регионом.

- Фактически все партнеры одинаково воспринимают это успехом Украины и говорят об этом – что Украина реально добавляет безопасности. Есть интерес в Азии относительно этого, и уже есть первые договоренности в работе, – говорит глава украинского государства.

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